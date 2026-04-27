Oristano, stalking alla ex moglie e figli minorenni: 30enne in manette

Le mura di casa e il braccialetto elettronico non sono bastati a fermare la furia persecutoria di un 30enne di Oristano. L’uomo è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di stalking aggravato, dopo aver sistematicamente violato ogni prescrizione imposta dall’autorità giudiziaria per proteggere la sua ex moglie e i figli minorenni.

Il soggetto era già un volto noto alle forze dell’ordine: nei suoi confronti pesava un ammonimento del Questore e si trovava già agli arresti domiciliari con l’ausilio del controllo elettronico. Nonostante il divieto assoluto di comunicare con la vittima, l’uomo ha continuato a tormentare la donna con telefonate incessanti e pesanti minacce.

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile di Oristano, nate dalla tempestiva segnalazione della vittima, hanno rivelato un quadro ancora più inquietante: il 30enne non si sarebbe limitato a perseguitare la ex coniuge, ma avrebbe rivolto analoghi comportamenti intimidatori anche verso i figli minorenni, aggravando pesantemente la loro condizione psicologica.

Di fronte alla reiterata e aperta violazione delle misure cautelari e alla palese inefficacia del braccialetto elettronico nel contenere la pericolosità del soggetto, l’Autorità Giudiziaria ha deciso per una linea di massima fermezza. È stato disposto l’aggravamento della misura, sostituendo i domiciliari con la custodia cautelare in carcere. I poliziotti hanno quindi prelevato l’uomo dalla sua abitazione per trasferirlo nella casa circondariale di Massama.

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