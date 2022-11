È successo la scorsa notte a Cabras, dove una lite tra vicini è finita a rancolate.

L’aggressore è un uomo di 74 anni che ha impugnato una roncola scagliandosi contro il rivale, un uomo di 53 anni. Quest’ultimo è stato accompagnato in ospedale, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Il 74enne, invece, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Oristano.

