Matteo Salvini, impegnato in un intervento al Forum di Coldiretti, ha affermato che “in Sardegna la ricostruzione di un ponte è stoppata per la presenza di trote e rane in uno stagno”.

Il riferimento del vicepremier e ministro alle infrastrutture è alla troppa burocrazia che blocca le opere pubbliche. E, pare, al ponte Diana sul Coghinas: a giugno era stato chiuso per criticità, ma nel frattempo è stato approvato il progetto per i nuovi lavori e la riapertura.

A stretto giro, gli uffici degli assessorati all’ambiente e ai lavori pubblici hanno smentito le parole di Salvini, non avendo rilevato alcun impedimento ai lavori sul ponte.

