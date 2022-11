La Regione Sardegna ha garantito la continuità per il 2023 e il 2024 a tutti i piani personalizzati di sostegno a favore delle persone con disabilità grave.

La notizia data a seguito dell’approvazione di una delibera proposta dall’assessore regionale dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale, Mario Nieddu. Definito anche i criteri di riparto delle risorse agli enti locali e stabilito tempi e modalità per l’attivazione dei nuovi piani personalizzati e per l’eventuale revisione dei piani esistenti, sempre possibile su richiesta degli stessi beneficiari.

Sono oltre 120 i milioni di euro a disposizione, dal Fondo regionale per la non autosufficienza.

“Una decisione di buonsenso a favore di tante persone affette da disabilità grave e le loro famiglie”, ha dichiarato il Presidente Christian Solinas. “I piani personalizzati rivestono grande importanza per la qualità della vita dei beneficiari ed è fondamentale assicurare la continuità di percorsi che possono comunque essere modificati per garantire sempre la migliore risposta in termini d’assistenza”.

