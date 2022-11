Ha aggredito una cinquantenne sudamericana colpendola con calci e pugni all’interno della sua abitazione privata al fine di rientrare in possesso della somma di cento 100, precedentemente consegnata alla donna per una prestazione sessuale. Stanotte a Cagliari i carabinieri della Stazione di Stampace, al termine di un intervento su strada e dei successivi accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per tentata rapina, un trentasettenne marocchino, residente a Quartu Sant’Elena, disoccupato con precedenti denunce a carico.

Verso le 3,40 i militati, unitamente a una pattuglia di colleghi della Stazione di Assemini, sono intervenuti in Corso Vittorio Emanuele II, a seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa di via Nuoro.

Sul posto è intervenuta su richiesta dei militari anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato la straniera in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu. Durante lo sviluppo della vicenda il marocchino ha accusato anch’egli un malessere ed è stato pertanto trasportato in codice bianco presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santissima Trinità, per i dovuti accertamenti. Non è stato arrestato in quanto rintracciato fuori dalla flagranza di reato.

