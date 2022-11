Nella giornata odierna la ministra della Disabilità Alessandra Locatelli ha partecipato al convegno dedicato al tema dei disturbi dell’età evolutiva al centro Ares Sardegna a Su Planu. Con lei l’ex assessore alla Sanità Mario Nieddu e l’onorevole Dario Giagoni, oltre che i membri dell’associazione Per Piccoli Passi Sardegna.

”È un disturbo diffuso ma che se intercettato può essere portato a conoscenza delle famiglie e degli insegnanti” ha commentato la Locatelli. “I bambini possono avere una vita dignitosa e partecipare alla vita di comunità. L’associazione Per Piccoli Passi ha messo a frutto un sistema per aiutarli e io ho avuto l’onore di incontrarli. La nostra grande sfida è quella di garantire servizi efficaci per le famiglie”.

Di seguito l’intervista alla ministra:

