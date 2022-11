Salta l’incontro a Cagliari con il Festival “Pazza Idea” per Aboubakar Soumahoro. L’ex sindacalista, appena eletto alla Camera insieme al gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, non sarà presente all’appuntamento previsto per domani domenica 27 novembre per via delle gravi polemiche riguardanti i presunti braccianti irregolari nelle coop Karibu e Consorzio Aid.

Entrambe le cooperative, rispettivamente facenti capo alla suocera e alla moglie di Soumahoro, sono ora sotto la lente della Guardia di Finanza che indagano per mancati pagamenti e contratti non regolari.

L’ex sindacalista, divenuto simbolo della lotta dei braccianti contro il capolarato, avrebbe dovuto presentare al Ghetto di Cagliari il suo libro“Umanità in rivolta, la nostra lotta per il lavoro e il diritto alla felicità”. L’incontro doveva essere “un momento di confronto sul nostro presente e sul futuro, con un focus sul lavoro, la multiculturalità, il sogno di un altro mondo possibile”.

L’appuntamento però non ci sarà per evitare un’esposizione mediatica troppo rischiosa in un momento difficile per il deputato, che nel frattempo ha scelto anche di auto sospendersi dal gruppo alla Camera.

