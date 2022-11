“Ringrazio gli assessori che non sono parte dell’attuale esecutivo per ragionamenti politici. Questa legislatura si è contraddistinta per emergenze di carattere epocale ma ora contiamo di rilanciare l’azione di governo nella fase post pandemica. Dentro ci sono le risorse, e le capacità per tracciare un percorso che veda la conclusione puntando su sanità, urbanistica, energia, e trasporti. Ogni assessorato ha all’interno potenzialità che vanno sviluppate”. Così il Presidente della Regione Christian Solinas ha presentato la nuova Giunta.

“Credo che da ora la nuova Giunta possa operare e dare un ritmo perché i problemi non attendono. Oggi, per esempio, parliamo di Omnibus due che dà 210 milioni a categorie in difficoltà”, ha aggiunto Solinas.

Certo, i tempi sono strettissimi. “Non siamo certo all’anno zero – ha commentato -: abbiamo un percorso avviato in tema di enti locali, in materia di urbanistica c’è un grande lavoro fatto che ci consentirà di raccogliere i frutti in tempi brevi”.

