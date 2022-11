Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli ha parlato in giornata della rappresentatività della Sardegna nelle diverse elezioni. In particolare per le Europee, dove l’isola si trova in un collegio unico con la Sicilia.

“Mi trova d’accordo la richiesta dei consiglieri regionali della Regione Sardegna di una modifica della legge n. 18 del 1979 per prevedere l’istituzione della nuova circoscrizione Sardegna” ha spiegato. “È evidente che il collegio unico ‘Sicilia – Sardegna’ penalizza l’elezione di deputati sardi nel Parlamento europeo”.

Il ministro concorda sulla necessità e l’opportunità per la Regione Sardegna di avere un proprio rappresentante al Parlamento europeo e quindi sulla richiesta per il riconoscimento del principio di insularità.

