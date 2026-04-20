Riola Sardo, rischia di annegare in un canale: cane salvato dai Vigili del fuoco

Intervento a lieto fine nel tardo pomeriggio di ieri a Riola Sardo, dove un cane in difficoltà è stato salvato dai Vigili del fuoco di Oristano.

L’animale, di media taglia, era stato avvistato da un passante mentre nuotava con fatica all’interno di un canale, senza riuscire a risalire e mettersi in salvo. Immediata la richiesta di aiuto.

La Sala Operativa ha inviato sul posto una squadra dalla sede centrale, intervenuta nei pressi di un agriturismo vicino al centro abitato. I Vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il cane e a metterlo in sicurezza, evitando conseguenze peggiori.

L’episodio si è concluso senza ferite per l’animale, che è stato tratto in salvo grazie alla prontezza dei soccorsi.

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