Scontro tra moto e mezzo agricolo sulla SP24 tra Loiri e Padru: ferito un motociclista trasportato in ospedale a Olbia

Loiri, scontro tra moto e trattore: ferito un centauro

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la sp24, arteria che collega i centri di Loiri e Padru, nel territorio di Olbia. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono stati una motocicletta e un trattore che viaggiavano in direzioni opposte.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, immediatamente assistito dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato al presidio ospedaliero di Olbia per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Olbia, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.

Presenti inoltre i Carabinieri e la Compagnia Barracellare di Loiri Porto San Paolo, impegnati nei rilievi di rito e nella gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.

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