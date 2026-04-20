Telti, trovato materiale esplosivo abbandonato: intervento degli artificieri

Intervento delicato nel pomeriggio di sabato 18 aprile nell’agro di Telti, dove è stato rinvenuto materiale esplosivo abbandonato tra le sterpaglie. A far scattare l’allarme è stato un cittadino che, transitando nella zona, ha notato alcuni oggetti sospetti e potenzialmente pericolosi, decidendo di contattare immediatamente i carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno provveduto a isolare l’area per garantire la sicurezza, accertando che si trattava con ogni probabilità di materiale esplosivo vecchio e in avanzato stato di deterioramento.

Vista la pericolosità della situazione, è stato richiesto l’intervento degli artificieri del Reparto territoriale di Olbia. Gli specialisti hanno effettuato una verifica approfondita, individuando matasse di miccia a lenta combustione e diverse cartucce di esplosivo, presumibilmente abbandonate da anni.

Il materiale è stato quindi messo in sicurezza e successivamente smaltito, eliminando ogni rischio per la popolazione.

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