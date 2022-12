Nella serata di ieri, al Cinema Notorious di Cagliari, si è conclusa la cerimonia di premiazione dei concorsi dedicati a cinema e fotografia del Premio Alziator.

A fare gli onori di casa il patron della Fondazione di Sardegna Maurizio Porcelli, che ha sostenuto l’evento insieme a Regione e Comune di Cagliari. Tra gli interventi, infatti, anche quello dell’assessora alla Cultura del capoluogo Maria Dolores Picciau.

Per la settimana edizione dal titolo “Tre minuti di celebrità a Cagliari”, è stato chiesto ai partecipanti di immortalare in un corto o in uno scatto uno scorcio della città in maniera creativa.

La giuria presieduta dal regista cagliaritano Peter Marcias ha voluto premiare la giovane filmaker cagliaritana Denise Pasquavaglio con il corto “Papilio”. Un film che ha apprezzato anche un regista di fama internazionale come Giovanni Columbu.

Al secondo posto Ivo Zedda con “Sonos” mentre in terza posizione Roberto Casula, già vincitore dell’edizione 2020, che ha partecipato alla selezione con il corto “Tre Minuti”.

A Marcello Polastri è andata la menzione speciale per il corto in dialetto cagliaritano “Attitidu po Frantziscu Alziator”.

Quest’anno poi era prevista anche una nuova sezione “Fotografando Cagliari”, che ha riscosso un grande successo con tantissimi scatti di grande valore che hanno impressionato la giuria. La scelta però è ricaduta fu Giuseppe Ungari, storico fotografo cagliaritano, con una nuova interpretazione della spiaggia del Poetto dal titolo “Cagliaritaneità”.

A consegnare i premi il fotografo Franco Felice e il noto professionista Domenico Manca. Allo stesso è andato il Premio Alziator alla Carriera per l’eccezionale lavoro compiuto in Sardegna nell’immortalare pezzi di storia, cultura e società.

Al secondo posto il fotografo Giulio Casti, mentre il terzo premio è stato consegnato parimerito a Giancarlo Esposito e Alberto Piso per gli scatti dedicati allo stagno di Molentargius, con il beneplacito di Domenico Ruiu, tra i più importanti fotografi naturalistici nell’Isola e non solo.

