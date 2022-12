Un operaio di origini rumene è morto questa mattina a Cagliari dopo esser stato schiacciato dal crollo della cabina del camion sul quale stava lavorando.

La tragedia si è consumata in viale Elmas. I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente, ma non hanno potuto far nulla per evitarne la morte.

