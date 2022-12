Ugo Cappellacci è stato insignito di una laurea “honoris causa” come riconoscimento per le missioni umanitarie in Ucraina. L’ex governatore ha ricevuto l’onorificenza dal magnifico rettore dell’Università di Tirana Arben Gjata durante una solenne cerimonia che ha visto anche la partecipazione del Primo Ministro Albanese Edi Rama.

“A molti anni di distanza dalla mia Laurea in Economia e Commercio, provo la stessa emozione di allora e le motivazioni del conferimento, legate alle missioni umanitarie promosse per portare in Italia centinaia di bambini ucraini in fuga dalla guerra, mi riempiono il cuore” ha commentato Cappellacci.

L’esponente di Forza Italia si è soffermato anche sui rapporti tra Italia e Albania: “Come ribadito anche dal presidente Mattarella durante la sua recente visita a Tirana, l’Albania è un partner dell’Italia. Siamo felici che finalmente stia entrando nel vivo il procedimento per la sua adesione all’Unione Europea per costruire finalmente insieme quell’unione dei popoli e delle nazioni agognata dai padri fondatori”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it