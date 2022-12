Un venticinquenne di Villacidro, incensurato, è stato arrestato stanotte dai carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia, in collaborazione coi colleghi della Stazione di Arbus.

Dopo una perquisizione sull’autovettura dell’uomo, svolta durante un normale controllo alla circolazione stradale, questi è stato trovato in possesso di un involucro di plastica trasparente, contenente 5,3 grammi di marijuana, due confezioni di tabacco contenenti rispettivamente 6,8 e 6 grammi ancora di marijuana. A tal punto i militari hanno deciso di andare a verificare l’eventuale ulteriore possesso di sostanze stupefacenti presso l’abitazione del giovane. L’atto di polizia giudiziaria ha consentito di rinvenire all’interno dell’appartamento del venticinquenne una scatola di cartone contenente due buste di plastica del tipo sottovuoto, contenenti sostanze stupefacenti del tipo marijuana, rispettivamente del peso di 324 e 64 grammi. È stato rinvenuto inoltre un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante, collocato in prossimità della sostanza stessa. Il tutto è stato sequestrato ed è debitamente custodito in attesa di poter essere versato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.

Dopo la redazione degli atti descrittivi di quanto accaduto, nella mattinata odierna il giovane verrà accompagnato presso il Tribunale di Cagliari per la celebrazione del giudizio con rito direttissimo.

