È stato fermato per strada a Guspini dai Carabinieri in borghese della Compagnia di Villacidro e trovato in possesso di 17 involucri di plastica contenenti complessivamente 4,55 grammi di eroina, occultati sotto il sedile anteriore lato guida del piccolo fuoristrada. Così un quarantanovenne di Guspini, noto alle forze dell’ordine per vicende pregresse, pensionato e percettore di reddito di cittadinanza, vedrà sicuramente revocato il suo beneficio.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire presso l’abitazione del fermato due bilancini di precisione ben funzionanti, diverse banconote di piccolo taglio per la somma complessiva di €100,verosimile provento di attività di spaccio.

La sostanza verrà inviata presso i laboratori della RIS di Cagliari per le necessarie analisi di laboratorio. Una volta redatti i verbali descrittivi dell’intervento e dei risultati conseguiti, l’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari, così come disposto dalla locale Procura della Repubblica.

Verrà richiesta ovviamente all’INPS la revoca del reddito di cittadinanza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it