Sarà inaugurato domani, giovedì 8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, Il Villaggio di Natale di Sant’Antioco, appuntamento immancabile per bambini e famiglie, tra intrattenimento, suggestive luminarie, mercatini e Babbo Natale. Alle 11.00 apertura delle casette del mercatino posizionate in Piazza Umberto, dove sarà possibile trovare tante validissime idee regalo, e della Casa di Babbo Natale in piazza Italia, con il padrone di casa pronto ad accogliere tutti i suoi piccoli ospiti. Ma il clou dell’animazione sarà alla sera, a partire dalle 17.00, con tantissimo divertimento per i più piccoli, nel fantastico scenario del centro cittadino, adornato a festa con un mix di suggestive luci colorate. Mercatino e Casa di Babbo Natale saranno aperti anche venerdì 9.

E ancora: non mancherà anche quest’anno la parata Disney con tema natalizio, in programma sabato 10 dicembre a partire dalle 19.00: numerosi figuranti, accompagnati dalle note musicali “orchestrate” dalla Scuola Civica di Musica Don Tore Armeni, sfileranno tra via Roma, Piazza Italia, Corso Vittorio Emanuele e Piazza Umberto. Per finire, in questo primo fine settimana natalizio, domenica 11 sarà il turno del primo “Christmas Lab – Etnotombola, che si terrà dalle 16.00 alle 18.00 in Piazza Italia, a cura di Archeotur (per prenotazione chiamare 3890505107).

Gli appuntamenti de Il Villaggio di Natale proseguiranno da venerdì 16 con “Bimbi in festa”, con il Primo Festival musicale di Natale, a cura della Scuola civica di musica, il giorno seguente presso la Chiesa di Santa Maria Goretti, mentre il 18 spazio a “Insula Plumbea”: incantesimi d’arte a Sant’Antioco – “Arpèg” Concerto per arpa, presso il Museo Archeologico Ferruccio Barreca, alle 17.00. Naturalmente la Casa di Babbo Natale, per tutto il week end, sarà aperta e animata, pronta ad ospitare tutti i piccoli curiosi.

