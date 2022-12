“Goblin mode” è la parola dell’anno scelta dai lessicografi dell’Oxford Dictionary.

L’espressione non è nuova, esiste almeno dal 2009, ma è in seguito alla pandemia da Covid, con tanto di lockdown, che ha sdoganato il termine tanto da creare l’apposito hashtag #goblinmode, che sta spopolando su tutti i social.

Ma cosa significa? Il “goblin mode” è un vero e proprio stile di vita, un modo come un altro per superare problemi e periodi difficili in maniera più rilassata. Tute e pigiamoni sono l’outfit preferito dai simpatizzanti della nuova filosofia, ma non è soltanto una questione di estetica.

La nuova corrente di pensiero, infatti, è anche una reazione alle immagini di perfezione che scorrono ormai da tempo sui social, quasi un’ossessione per l’aspetto curato e uno stile di vita attento ad ogni minimo dettaglio. Quella dei “goblin” è una battaglia contro la positività a tutti i costi.

Pur essendo poi tornato nel dimenticatoio, dopo il periodo di massima diffusione del febbraio 2022, il neologismo è tornato alla ribalta con il riconoscimento da parte della prestigiosa istituzione britannica. Quello che viene definito il “piacere di essere trasandati, sciatti e impresentabili” ha ottenuto il 93% delle preferenze, lasciando appena il 4% al Metaverso e il 3% alla medaglia di bronzo ovvero Istandwith, ovvero l’unione di “I stand with” che significa “io sto con, io sostengo”.

