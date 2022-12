Dopo cinque pareggi consecutivi, il Cagliari si ferma. Ci pensa la Ternana a vincere 1-0 grazie al calcio di rigore siglato da Falletti nel primo tempo. Questo risultato mette a serio rischio la posizione dei rossoblù mentre i padroni di casa salgono al terzo posto.

Il Cagliari ha dominato sul piano del palleggio, con un continuo giocare in orizzontale, senza però trovare troppi spunti offensivi. Un possesso palla sterile, davanti ad una squadra di medio-basso livello ma che è stata in grado di difendersi al meglio per portare a casa il risultato dei tre punti.

Non pago, i rossoblù avrebbero potuto riaprire la partita con un calcio di rigore ma il destro di Pavoletti è stato respinto dal portiere della Ternana.

La Partita.

L’acuto iniziale è della Ternana, su rigore, a seguito dell’ingenuo fallo di Obert in area. Falletti insacca alle spalle di Radunovic l’1-0 dal dischetto. Il Cagliari domina nel gioco, si porta spesso davanti all’area rossoverde, ma con poca capacità di offendere con giustezza il portiere avversario. Ci provano Kourfalidis e Luvumbo, ma senza fortune. Sembra invece vicino il raddoppio ternano con Pettinari al 32’, palla fuori di poco.

Nella ripresa inizia meglio la Ternana, Partipilo impegna Radunovic alla grande risposta. Il Cagliari si sveglia presto, torna a dominare e al 74’ ottiene un rigore per un tocco di mano in area: dal dischetto, Pavoletti si fa ipnotizzare da Iannarilli. I rossoblù continuano a girare intorno all’area dei padroni di casa, ma accade veramente poco in fase offensiva. Iannarilli vola su Pereiro e Falco e chiude la partita.

