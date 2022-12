Il Cagliari ha incassato un altro stop e ora attende il resto del calendario del turno infrasettimanale per capire quanto dovrà guardarsi le spalle. Il tecnico Fabio Liverani è apparso dispiaciuto, in conferenza stampa, della sconfitta con la Ternana. Ma ancora una volta ha trovato degli alibi.

“In queste 16 giornate non ci è mai girata bene” ha commentato. “Abbiamo creato tanto, secondo me abbiamo fatto una buona partita. C’è un grande dispiacere per la sconfitta. Dobbiamo continuare a lavorare. La cosa buona è che possiamo tornare subito in campo. Al girone di ritorno vediamo dove saremo”.



Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it