Dal 2005 anni ha maltrattato la ex compagna convivente in presenza dei figli minori (la donna è stata costretta a vivere in una località protetta per sottrarsi alle sue angherie). Ma ora il sessantenne cubano è finito in carcere ad Uta.

Ieri a Cagliari i carabinieri della Stazione di Villanova, coadiuvati da colleghi della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, hanno infatti dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere, emessa dall’ufficio Gip del Tribunale di Cagliari, nei confronti dell’uomo, residente ad Assemini, ben noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento trae origine da un’indagine inerente a maltrattamenti in famiglia ed altro, innescata dalla denuncia querela presentata dalla ex compagna dell’uomo, già con lui convivente. Tutti gli accertamenti compiuti hanno corroborato i racconti della donna dai quali è emerso che sin dal 2005 il suo ex avrebbe posto in essere nei suoi confronti (anche alla presenza dei figli minori) condotte di maltrattamento consistenti in violenze fisiche e psicologiche. Si sarebbero verificati anche casi di violenza sessuale.

La donna coi figli si trova in una località protetta, mentre l’uomo è stato tradotto dai carabinieri presso la casa circondariale di Uta.

