Il 30 novembre, all’interno del bar Blue Marlin di Villasimius, si era impossessato del telefono cellulare di proprietà di una signora sessantaquattrenne di Macerata, una architetta che ha la casa a Villasimius. La vittima aveva posato momentaneamente il telefonino su una gettoniera mentre era intenta a giocare con una slot machine e l’uomo, approfittando di qualche attimo di distrazione della donna, era riuscito ad impossessarsi dello smartphone.

Così ieri, a seguito di una breve indagine, i Carabinieri della stazione di Villasimius hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per furto aggravato, un allevatore del luogo, ben conosciuto per precedenti vicende giudiziarie. La visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza del bar ha infatti permesso agevolmente di individuare l’autore del furto.

