Grave incendio occorso in un fienile a Tula, in località Conca e Casu. I Vigili del fuoco di Ozieri sono intervenuti per ore per spegnere le fiamme, che hanno interessato fieno e attrezzi agricoli.

Il fuoco ha coperto due ali di un capannone con muri perimetrali di calcestruzzo, pilastri, travi in acciaio e il tetto in lamiera.

