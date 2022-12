Musica per donare un sorriso a tutti coloro che si trovano ricoverati in ospedale, in prossimità delle festività natalizie. È con questo spirito che domani, martedì 13 dicembre, si svolgerà in Aou l’evento “Concerti in Clinica“.

Un concerto itinerante tra la Clinica medica, la Pneumologia e la Patologia chirurgica. A esibirsi per i reparti, tra le 19 e le 20,30, saranno tre ragazzi che suoneranno, in modalità acustica, canzoni di Natale e musica Pop.

“I concerti – spiegano gli organizzatori di Alfa Elica Medicina – sono stati pensati per donare un sorriso a tutti coloro che affrontano le difficoltà della malattia in uno dei periodi più lieti dell’anno. Vogliamo anche favorire il rapporto tra studenti e pazienti”.

L’appuntamento, fa parte del “Festival di Alfa Elica Medicina: La cura dell’altro“, organizzato dall’associazione studentesca Alfa Elica Medicina che da anni porta avanti iniziative con tematiche dell’area medica. L’evento ha il sostegno dell’Ersu e dell’Università.

