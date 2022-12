Il tentativo di salvarlo si è rivelato purtroppo inutile a causa della sua mole. C’è infatti voluto un lungo intervento Vigili del fuoco per consentire il trasporto di un paziente sassarese di 250 chili di peso all’ospedale civile Santissima Annunziata. L’uomo, un 50 enne di Sassari, è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale

Ci sono volute tre ore per consentire all’uomo, che aveva avvertito dei problemi cardiaci, di uscire dalla sua abitazione al quinto piano di una palazzina, in via 24 Maggio. I Vigili del Fuoco, intervenuti poco dopo le 21, hanno dovuto adoperare un’autoscala e una barella bariatrica per trasportarlo al piano terra e sistemarlo nell’ambulanza. Nonostante i soccorsi, per l’uomo non c’è stato però nulla da fare: il 50enne è morto subito dopo l’arrivo all’ospedale per arresto cardiaco.

