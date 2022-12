Il sindaco di Nuoro Andrea Soddu ha scritto al presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e ai suoi ministri per chiedere un incontro sulla realizzazione della ferrovia a scartamento ordinario che consenta il collegamento della città di Nuoro e del suo territorio con la tratta esistente.

Il primo cittadino scrive per portare all’attenzione degli esponenti del Governo “il sentito problema di una città che risulta essere l’unico capoluogo di provincia in Italia a non essere ancora servito da una ferrovia della Rete Ferroviaria Italiana”.

“Da decenni – si legge nella lettera inviata da Soddu – il territorio chiede la realizzazione di una tratta che raccordi Nuoro con la rete esistente al fine di ottimizzare i collegamenti interni e con i porti e gli aeroporti presenti in Sardegna. Un intervento essenziale che aprirebbe gli abitanti e le attività produttive del centro Sardegna al resto del mondo”.

