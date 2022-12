Anche la Sardegna aderisce allo sciopero generale dei trasporti indetto dai sindacati Cgil e Uil per protestare contro le misure contenute nella Legge di Bilancio del governo, in questi giorni in discussione in Parlamento.

Lo sciopero durerà quattro ore e coinvolge treni e bus. Ecco quali.

Arst

Arst informa che l’elenco delle corse garantite all’interno delle fasce, con i relativi orari, saranno indicati nei quadri orari pubblicati sul sito aziendale.

Lo sciopero sarà attuato con le seguenti modalità:

personale viaggiante settore automobilistico: tutte le sedi territoriali dalle ore 09,30 alle ore 13,29;

tutte le sedi territoriali dalle ore 09,30 alle ore 13,29; personale viaggiante settore ferroviario, assuntori e guardabarriere: tutte le sedi territoriali ferroviarie dalle ore 08,45 alle ore 12,44;

assuntori e guardabarriere: tutte le sedi territoriali ferroviarie dalle ore 08,45 alle ore 12,44; personale viaggiante settore metrotranviario: sede territoriale metrotranviaria di Cagliari dalle ore 09 alle ore 12,44; sede territoriale Metrotranviaria di Sassari dalle ore 09,30 alle ore 12,44;

sede territoriale metrotranviaria di Cagliari dalle ore 09 alle ore 12,44; sede territoriale Metrotranviaria di Sassari dalle ore 09,30 alle ore 12,44; personale amministrativo-impianti fissi: 4 ore alla fine della prestazione lavorativa.

Trenitalia

Dalle ore 8:00 alle ore 16:00 i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero del personale del Gruppo FS Italiane della Regione Sardegna.

Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito web, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Servizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).

I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.

CTM

Ctm fa sapere che non aderirà allo sciopero. Gli orari non subiranno variazioni o cancellazioni.

