Dopo due anni, la scalinata di Bonaria di Cagliari è tornata ad essere riempita di doni in occasione de “Il Miracolo di Natale”. Giunto alla ventiseiesima edizione, l’iniziativa promossa dal presentatore televisivo Gennaro Longobardi e dalla Caritas.

La scalinata di Bonaria è stata inondata di buste e scatole contenenti generi alimentari, abiti e giocattoli per i bambini, con un successo senza precedenti. Tutti i doni saranno poi consegnati dalla stessa Caritas alle fasce più deboli della popolazione sarda.

L’iniziativa benefica è andata in scena non solo a Cagliari ma in tutta l’Isola. Tra le comunità coinvolte ci sono state Alghero, Iglesias, Sestu, Quartucciu, Porto Torres, Carbonia, Decimomannu e tante altre.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it