Gravissimo incidente stradale sulla Statale 387: per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno estratto una coppia marito e moglie che viaggiavano nello stesso veicolo e un’altro uomo, unico occupante dell’altro veicolo. I tre sono stati trasportati in ospedale con la massima urgenza in codice rosso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto i Carabinieri del Comando Stazione di Dolianova per gli accertamenti e i rilievi di legge.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it