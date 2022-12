Intervento dei Vigili del Fuoco in corso dalle 10,20 circa in località Ganní Flumini di Quartu, in territorio del comune di Quartu Sant’Elena, per un incendio che si è sviluppato coinvolgendo una decina di autovetture in disuso.

Sul posto stanno operando la squadra di pronto intervento “1A” con un Aps (Autopompaserbatoio), due autobotti e un autofurgone, per il ricambio degli autorespiratori, per un totale di quattro automezzi e dieci operatori.

L’incendio è sotto controllo, i Vigili del Fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme.

Non risultano persone coinvolte.

In corso le operazioni di spegnimento.

I Vigili del Fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento e dì messa in sicurezza dell’area si avvieranno le indagini.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it