Intervistato da Sky Sport poco prima di Cagliari-Cosenza, il direttore sportivo Nereo Bonato ha spiegato il motivo che ha portato la società rossoblù a cambiare allenatore nel corso degli scorsi giorni.

“L’arrivo di Ranieri è una scelta identitaria. Abbiamo riorganizzato la società, e il suo è il profilo giusto per rispettare i nostri valori. Con Liverani non è scattata la chimica. Il suo metodo è valido, ma non ci sono stati i risultati”.

