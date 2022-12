Dopo l’impennata di ottobre, l’inflazione rimane a livelli che non si vedevano da marzo 1984 (quando fu +11,9%), ma è stabile e continua a gravare non solo sul carrello della spesa degli italiani. A subirne le conseguenze saranno anche gli inquilini che hanno la revisione annuale del contratto d’affitto. L’Istat, infatti, ha pubblicato l’aggiornamento dell’indice FOI per il mese di novembre 2022, che fa registrare un aumento dell’11,5% su base annuale. Scopriamo quanto dovranno pagare in più, d’ora in poi, gli italiani che hanno un contratto di locazione in un capoluogo.

L’effetto dell’inflazione sulle locazioni è tangibile e si comporterà un aumento medio di 69 euro al mese (828 annui) per i canoni di locazione di un trilocale in Italia.

È quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi di idealista, portale leader per sviluppo tecnologico in Italia, che ha calcolato quanto inciderà l’aumento dell’inflazione sull’adeguamento dei contratti di locazione di un trilocale in base all’Indice dei prezzi al consumo aggiornato e pubblicato dall’Istat. L’aumento dell’inflazione incide direttamente sui contratti di locazione legati all’indice FOI, ovvero quelli che prevedono la formula di durata 4+4.

Il report si è concentrato sulla media dei canoni di locazione richiesti negli annunci di trilocali in affitto pubblicati su idealista. Per lo studio è stato scelto questo taglio immobiliare nello specifico perché si tratta di quello più richiesto dalle famiglie, la categoria su cui l’aumento dell’inflazione pesa maggiormente.

In Italia, in media, l’affitto mensile di una casa con tre stanze era di 600 euro al mese a ottobre 2021. Gli inquilini che hanno l’adeguamento annuale calcolato con l’indice di inflazione FOI di ottobre 2022, quindi, dovranno pagare 69 euro in più al mese (il canone mensile italiano medio arriverà quindi a 669 euro per i trilocali).

La situazione, come è logico immaginare, non è la stessa in ogni zona d’Italia e può variare anche considerevolmente a seconda della città presa in considerazione (il report si è concentrato esclusivamente sui capoluoghi e non sulle province per via di una base dati molto più consistente) e della media dei canoni cittadini.

Gli inquilini che vedranno aumentare maggiormente i canoni di locazione sono quelli di Milano (+115 euro al mese e 1.380 euro in più all’anno), dove la media degli affitti è la più cara d’Italia. Aumenti significativi anche per chi vive in un trilocale in affitto a Bolzano, dove ci vorranno 104 euro in più al mese (1.248 euro in più all’anno).

Non va tanto meglio nemmeno agli inquilini di Venezia (95 euro in più al mese e 1.140 all’anno)e di Bologna (92 euro in più al mese e 1.104 all’anno). Considerevoli anche gli aumenti che subiranno i titolari di un contratto di locazione a Roma e Firenze (86 euro in più al mese e 1.031 all’anno).

I capoluoghi del Sud che registreranno gli aumenti più considerevoli per i canoni di locazione di trilocali sono: Cagliari (78 euro in più al mese e 936 all’anno), passando così dai 690 euro al mese del novembre 2021 ai 758 euro dell’anno in corso; Bari (+76 euro al mese); Napoli (+71 euro al mese) e Salerno (+69 euro al mese).

Ma in Sardegna l’incremento ha riguardato tutte le principali città isolane. A Nuoro e Olbia il canone di locazione per un trilocale ammonta a 558 euro mensili (+58 euro al mese e 696 all’anno). Seguono Oristano, dove l’affitto per un trivano costa 535 euro al mese, con un aumenta di 55 euro mensili e 660 euro all’anno, Sassari che subisce un incremento di 49 euro raggiungendo i 479 euro al mese (+588 all’anno). Ultima Lanusei con un incremento di 39 euro al mese per un totale di 379 euro (+468 all’anno).

