Si trova ricoverata in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari la donna di 70 anni di Mogoro che la notte di Natale è stata travolta da un’auto in via San Bernardino.

Il sinistro stradale è avvenuto nella serata del 25 dicembre, attorno alle 22,30. Una donna di 53 anni alla guida di una Lancia Y ha investito una persona che camminava sul ciglio della strada. L’impatto è stato molto violento e l’anziana signora è finita a terra.

Immediato l’intervento del 118 che ha trasferito la 70enne in codice rosso all’ospedale cagliaritano.

Da quanto si apprende, la donna non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato diverse fratture e contusioni con una prognosi di 45 giorni.

Sul posto dell’incidente i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Mogoro che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. La conducente è risultata negativa all’alcoltest.

