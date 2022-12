Sono tre le compagnie interessate ai voli in continuità territoriale da e per la Sardegna: Ita, Volotea e AeroItalia. Le buste con le relative offerte verranno aperte oggi alle 15.

Si tratta della quarta gara pubblica in poco più di un anno. Sarà la Commissione poi ad analizzare le proposte.

Ita e Volotea avevano accettato la gestione della continuità senza compensazioni economiche fino a maggio 2023 per poi annunciare uno stop anticipato per via del caro carburante. AeroItalia, nata la scorsa estate, è interessata ai collegamenti dall’aeroporto di Olbia.

Il punto è che non si conoscono ancora i tempi di chiusura della gara. Il che significa che fino a che non si avrà il verdetto finale non potranno essere venduti biglietti in continuità territoriale. Prima di febbraio difficilmente si potrà prenotare o acquistare un volo in convenzione con le stesse compagnie.

Il termine fissato dall’Unione europea è il 31 gennaio. Entro questa data le compagnie aeree dovranno accettare o meno di volare sulle rotte sarde senza compensazioni economiche.

