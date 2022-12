Il progetto Wikipedia in lingua in campidanese dal 2017 si trova nello spazio prove, detto “incubator”, un settore speciale dove sono raccolti oltre mille progetti Wikipedia che non hanno superato le 1.000 pagine e non hanno né visibilità sui motori di ricerca, né propri amministratori.

A partire da febbraio 2022 il progetto Wikipedia in lingua campidanese, da 0 voci e 0 categorie ha iniziato il suo cammino e oggi ha 550 pagine e 94 categorie. Ma non basta.

Per questo è stato rivolto un appello agli utenti registrati su Wikipedia per dare un contributo per la revisione e per l’aggiunta di testi e per la creazione di nuove pagine in campidanese. Per farlo non è necessario essere esperti nelle tecniche di Wikipedia: “Siamo pronti ad aiutare i nuovi utenti registrati, per i problemi che riguardano la tecnica wikipediana” dice Fausta Samaritani, utente iscritta dal 2007 e tra i promotori del progetto in lingua sarda campidanese.

