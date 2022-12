Erano stati derubati del proprio portafogli e documenti, ma fortunamente la storia si è conclusa a lieto fine.

Una coppia di pensionati di Cagliari si era già rassegnata al fatto che non avrebbero più rivisto i loro averi. Da quanto racconta Pierluigi Rinaldi, 73 anni, era stata la moglie a smarrirli la mattina della Vigilia, in via Tuveri. Nel portafoglio le carte d’identità e 250 euro in contanti.

Nel giorno di Natale, però, Michele, giovane padre di 40 anni, si è presentato al loro domicilio per riconsegnare tutto. Dai documenti ha trovato l’indirizzo di casa della coppia. Insieme a lui anche il figlio di 10 anni, che ha assistito a una bella lezione di civiltà.

