Un uomo di 93 anni ha vissuto una vera e propria odissea tra la notte di mercoledì 28 dicembre e questa mattina, giovedì 29 dicembre. Affetto da alcune patologie e con la pelle coperta da piaghe ha dovuto attendere oltre nove ore per poter essere ricoverato, dopo che era stato trasportato con una ambulanza del 118 al Santissima Trinità di Cagliari.

L’attesa è stata effettuata direttamente nel piazzale dell’ospedale, con due equipe costrette a fare i turni per consentire assistenza all’anziano.

“Questa vicenda fa emergere due tipi di problemi: nell’ospedale di Is Mirrionis c’è carenza di spazi per i posti letto; e c’è un malfunzionamento della medicina territoriale” ha commentato Claudio Cugusi, presidente di Anas Sardegna (Associazione Nazionale di Azione Sociale).

Secondo Cugusi, l’anziano sarebbe dovuto esser assistito in una casa di comunità del suo paese o in una struttura intermedia. “È anche a causa di ricoveri inappropriati che gli ospedali si riempiono. Solo che, al momento, non ci sono alternative” conclude.

