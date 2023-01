La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un giovane di 31 anni per furto aggravato in concorso con altri individui rimasti al momento sconosciuti.

Gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti in via Lepanto a seguito di una richiesta di aiuto al 113 da parte di un turista che era riuscito a bloccare un uomo dopo che questo aveva sottratto il suo portafogli.

La vittima era stata avvicinata da tre individui i quali instaurando una conversazione nel tentativo di distrarlo, uno di questi è riuscito a prelevargli il portafogli dalla tasca del giubbotto e a passarlo al complice che si è dato alla fuga.

Il ragazzo vittima del furto è riuscito a bloccare uno di loro e a trattenerlo fino all’arrivo degli agenti che immediatamente intervenuti hanno raccolto anche le testimonianze di alcune persone che avevano udito la richiesta di aiuto.

Il 31enne, già noto agli agenti per i suoi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto e al termine dell’udienza di convalida tenutasi questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari.

I poliziotti sono al lavoro per l’individuazione degli altri complici.

