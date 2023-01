In sella allo scooter a petto nudo con i soli bermuda e un paio di sneakers addosso. Ed è subito in trend topic su Twitter. Mahmood inizia così la sua pausa “estiva” in Brasile dopo un 2022 ricco di successi, tra la vittoria al Festival di Sanremo insieme a Blanco con “Brividi” e un tour europeo da soldout, con unica tappa sarda a Iglesias il 18 agosto scorso.

Il nuovo anno è appena iniziato e per l’artista milanese di origini ogliastrine si preannuncia già carico di eventi e nuove sfide: soltanto qualche giorno fa, infatti, il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023, Amadeus, ha annunciato che Mahmood e Blanco apriranno l’edizione del Festival della musica italiana.

Prima di ricaricarsi, però, l’artista sceglie il sud America dove trascorrerà un po’ di tempo con gli amici all’insegna del relax e del divertimento al motto “Please, call me vagabunda”. E i fan sono già in visibilio.

