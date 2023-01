Chiara Ferrara, in arte Alba Kia, è un’artista di Iglesias trapianta a Roma, dove col marito regista, Andrea Natale, ha dato il via a una serie di fortunati progetti cinematografici in cui ha collaborato spesso come montatrice e video artist.

Ora la poliedrica artista sarda ritorna con un lavoro molto importante: la docuserie su post pandemia “L’ultima transizione tra memoria e futuro”, la cui regia è di Andrea Natale, Giuseppe Sciarra e Ennio Trinelli.

La docuserie è stata girata nel 2021 ed è suddivisa in sei puntate, ognuna di mezz’ora, dove vengono affrontati molti temi caldi di quest’ultimo periodo come le fake news e il linguaggio d’odio in rete, lo smart working e l’avvento del digitale negli ultimi anni, il femminismo e la green economy.

Molti i nomi di spicco coinvolti, gli artisti Francesco Saverio Teruzzi e Cesare Pietroiusti, il presidente dell’Anica Francesco Rutelli, la stilista Vanessa Foglia, l’archeologa Paola Virgili, la scrittrice Ginevra Bompiani, i giornalisti Dino Pesole, Federico Rampini e Luca Monfredi.

La docuserie è disponibile dallo scorso dicembre sulla piattaforma WeShorte rappresenta per i suoi registi Natale, Trinelli e Sciarra e per Alba Kia un grande risultato.

