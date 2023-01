Sono ben 12 i bulli del web che hanno postato commenti offensivi e diffamatori nei confronti della campionessa di nuoto sincronizzato Linda Cerruti. Tra questi ci sarebbe anche un giovane di 30 anni residente in Sardegna, oltre a un impiegato romano, cinquantenne, un operaio veneto, due pensionati residenti in Lombardia, un dipendente pubblico quarantenne, residente in Friuli Venezia Giulia.

Secondo le accuse, sarebbero gli autori dei commenti diffamatori più condivisi.

L’episodio risale all’agosto scorso, quando Cerruti era tornata dagli Europei di nuoto sincronizzato conquistando otto medaglie. Per festeggiare l’occasione aveva pubblicato sui suoi social una foto in cui indossava un costume in una classica posa della disciplina agonistica. Foto che in poco tempo ha fatto il giro del web e di molte testate. Ma invece di gioire insieme alla campionessa savonese, numerosi utenti hanno postato commenti volgari e sessisti.

Così Cerruti si era rivolta alla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Savona.

Durante le indagini sei utenti sono stati destinatari di una perquisizione informatica, mentre gli altri sono stati convocati presso i Centri Operativi della propria città. Ora dovranno rispondere del reato di diffamazione aggravata.

