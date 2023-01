Si trova ora al carcere di Uta il cittadino straniero che picchiava e minacciava di morte, costringendola a vivere per strada o cercare ospitalità da familiari o amici.

L’uomo, domiciliato a Quartu, è stato arrestato dalla Polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi per almeno due anni di seguito ai danni soprattutto della moglie ma anche dei figli che vivevano a casa con lui.

