Arrestato un giovane di 20 anni a Sassari per aver aggredito e ferito un poliziotto della Squadra Volante.

L’agente era intervenuto nel quartiere Li Punti in seguito a una rissa scoppiata di fronte a un circolo.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato quattro persone: due sono stati medicati su un’ambulanza del 118 per le ferite riportae, un terzo era seduto nell’auto della Volante per la verifica dei documenti.

Proprio in quel momento, il 20enne ha spinto un agente ed è scappato, per nascondersi dietro un muro. L’agente lo ha rincorso per fermarlo ed è stato aggredito di sorpresa alle spalle, riportando una distorsione a un polso ed escoriazioni.

Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e nella giornata di ieri, giudicato per direttissima, ha patteggiato.

Tutti i ragazzi coinvolti sono stati denunciati per rissa.

