Il Cagliari sconfigge la Spal per 2-1 grazie all’ottavo gol in stagione di Gianluca Lapadula. I rossoblù ora salgono al quinto posto con 32 punti.

La formazione di Ranieri, a parte uno sbandamento nella seconda parte della prima frazione, ha dominato in lungo e in largo la Spal. I rossoblù hanno saputo imporre gioco e superiorità tecnica rispetto ad una formazione avversaria assai modesta.

Lapadula solito cecchino, in grado di segnare nell’unica palla utile arrivata in tutta la gara. Serata da ricordare anche Giorgio Altare. Non solo il gol che ha sbloccato la sfida, ma anche un’altra è stata annullata per un fallo di Lapadula.

La Partita.

Cagliari ben messo in campo e propositivo in avvio. In particolare sull’out di destra dove Luvumbo mette alla berlina i difensori avversari. Da un fallo ai suoi danni nasce l’azione che sblocca la partita: punizione di Kourfalidis pennellata al centro dell’area, Altare stacca meglio di tutti e batte Alfonso. È il 15’, i rossoblù passano in vantaggio. Ma subito dopo è la Spal a crescere e a farsi notare in fase avanzata. Al 43’ arriva il pareggio: cross di Prati, Celia sbuca alle spalle di Altare e batte Radunovic.

Nella ripresa si vede solo il Cagliari che insiste verso l’area avversaria e chiude bene le ripartenze spalline. I rossoblù segnano per due volte con Altare ma le marcature vengono annullate: nella prima occasione la palla, calciata da Kourfalidis dall’angolo, era uscito dal campo; nella seconda, Lapadula aveva compiuto fallo su due difensori biancoblù. Al 76’ finalmente il 2-1 arriva: cross dalla sinistra di Azzi, Lapadula rapace in area sigla il gol che fa esultare il pubblico. Radunovic si oppone a La Mantia al 92’, su un ribaltamento Zappa calcia sull’esterno della rete. Poco dopo prima Rog e poi Falco non concretizzano il tris. Il rosso scatta per Maistro al 95’ dopo un fallo su Nandez.

