Non procede bene il percorso di Eleonora Cabras nel talent show Amici di Maria De Filippi, su Canale 5. La ragazza di Sorso, sostenuta da Raimondo Todaro, non riesce a far presa sul pubblico e sugli altri giudici del programma.

La ballerina si è esibita in un passo a due col professionista Umberto sulle note di “Oye como va” di Santana.

Nonostante il buon parere di Sergo Bernal, etoile del Ballet Nacional De Espana, in classifica nella classe di ballo la ragazza si è trovata ultima.

