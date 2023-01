Una giornata frenetica per il Cagliari che è andato alla ricerca di un difensore per rinforzare la rosa guidata da Ranieri. Alla fine è arrivato “solo” il vice Pavoletti: è la punta slovena Nik Prelec, che lascia il WSG Tirol.

Il centravanti è ben conosciuto dal tecnico rossoblù, dato che l’aveva avuto già a disposizione nella Sampdoria. “Quando arriva un’offerta da un club come il Cagliari, bisogna coglierla al volo” ha commentato.

Durante la giornata però sono sfumati i difensori Radovanovic e Colley, dopo una lunga trattativa che non è andato a buon fine.

In rossoblù arrivano infine i giovani Franke, Sulev e Travaglini. Quest’ultimo giocherà all’Olbia fino a giugno in attesa di aggregarsi al Cagliari in futuro.

