Due discoteche sarde sono state inserite nella classifica delle migliori discoteche d’Italia approvata dal Coordinamento Italiano Moda e spettacolo: si tratta del Billionaire di Porto Cervo e dell’Agua Disco di Alghero.

Lo storico traguardo raggiunto dalla discoteca catalana (Alghero da trent’anni mancava nelle classifiche generali della mondanità) è dovuto a numerosi fattori: organizzazione, qualità dei servizi, arredi, programmazione artistica, recensioni, qualità della scelta musicale.

Molto ha contribuito la suggestiva location, sui bastioni davanti ai tramonti di Capocaccia.

Dopo anni di appannamento grazie ad una serie di investimenti, la riviera del Corallo è ritornata ad essere un punto fondamentale per l’accoglienza: con tante iniziative, dal Cap d’Any agli eventi estivi, istituzioni e privati in sinergia hanno vivacizzato la città per favorire il turismo di qualità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it