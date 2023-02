Ogni giorno a Cagliari una pecora si sveglia alla Cittadella Finanziaria e sa che dovrà affrontare gli automobilisti nella trafficata via Vesalio. E ogni giorno un automobilista che transita in via Vesalio sa che prima o poi ci troverà un gregge di pecore. Ma anche l’autista della Metropolitana leggera sa che ogni giorno rischia di trovare sui binari una pecora scappata che ha preso la tangente.

Come ogni giorno, a Pirri, municipalità di Cagliari, la tradizione agropastorale si interseca con la modernità. E il gregge di pecore, custodito dal suo pastore dietro la Cittadella Finanziaria, per ben due volte, la mattina e la sera, attraversa la carreggiata in via Vesalio dopo aver percorso il tratto dalla Cittadella fino al Convitto nazionale, con l’obiettivo di pascolare nei ridenti campi incolti che costeggiano la linea metropolitana davanti all’ex Città Mercato di Pirri.

Insomma, non importa che tu sia pecora, automobilista o autista della metro: this is Casteddu.

La suggestiva foto panoramica che testimonia una situazione ormai usuale per i cagliaritani è stata scattata e gentilmente concessa dal giornalista Alessandro Porcheddu.

