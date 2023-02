Prima l’espulsione clamorosa di Marko Rog con il Modena. Poi l’espulsione altrettanto grottesca di Michele Masala contro il Frosinone. Sia con la prima squadra che che con la formazione Primavera, il Cagliari ha vissuto un weekend nerissimo nel rapporto con gli arbitri.

E così, la società si è fatta sentire. A dare voce al malcontento è stato Pierluigi Carta, direttore sportivo della Primavera, con una lunga dichiarazione.

“Siamo fortemente amareggiati per quanto subito nella gara della Primavera. Una decisione inaccettabile che ci ha costretto a rimanere in dieci a mezz’ora dal termine per un giallo assegnato a Masala inspiegabilmente. Un episodio che si somma a quanto accaduto a Modena con la gara della prima squadra, totalmente condizionata da un’espulsione senza fondamento. Parlo a nome di tutta la Società esprimendo un forte e sacrosanto malcontento e disappunto per quanto visto nel giro di neanche ventiquattro ore.

Non possiamo accettare passivamente di rischiare di vanificare il lavoro quotidiano di tutte le componenti del Club per via di episodi arbitrali non all’altezza della situazione”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it